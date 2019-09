Atti vandalici sculture: colpita anche l'opera di piazza Roma

CRONACA

Non è stata presa di mira solo l'opera di Nuccio Loreti installata a Bellavista, la notte tra il 9 e il 10 settembre, ma anche quella di piazza Roma firmata da Lucio Perone

Venerdì 13 Settembre 2019 - 5:45

Oltre all’opera realizzata dall’Artista Nuccio Loreti installata a Bellavista, la sera tra il 9 e il 10 settembre è stata vandalizzata anche la scultura di Piazza Roma realizzata da Lucio Perone (come si vede da foto allegata scattata da Manuel Mazza la mattina del 10 settembre intorno alle 04:50).

A segnalare la notizia Giuseppe Perrone: "Probabilmente - scrive - la scultura di piazza Roma sarà stata ripristinata da qualche passante che vedendo tale scempio si è preoccupato di rimetterla al suo posto".

"Ora mi chiedo - aggiunge Perrone - come mai i responsabili (secondo me è opera della stessa mano) non siano stati ancora identificati...".