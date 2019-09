Catanzaro-Futsal-Femminile-e-Team-Vdf-inaugrano-i-campi-Maxisport

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 8:42

Sarà una partita amichevole molto particolare ad inaugurare i campi di calcetto Maxisport. Domani, sabato 14 settembre, alle ore 16.30 nella struttura dei fratelli Salsano in via Marafioti si terrà l'incontro tra l'Asd Catanzaro Futsal Femminile e una rappresentativa maschile dei vigili del fuoco che sarà la vera inaugurazione sul campo della Maxisport. L'inizio di una nuova era, dunque, proprio con una partita "mista" che vede contrapposte una squadra femminile e una squadra di uomini che tolgono la divisa da pompiere e indossano quella di calciatori. Allegria, aggregazione, divertimento e sport alla base della partita che farà da taglio del nastro per poi approfittare di tutti i vantaggi che offrono i campetti di Salsano e rivedere immagini, gol, gaffe e momenti salienti.

Infatti grazie all’installazione di 4 videocamere ad alta definizione gli atleti potranno registrare la partita per poter rivedere a casa le loro azioni migliori o le loro gaffe e creare dei montaggi. Inoltre, ogni atleta, grazie all’uso di un braccialetto che gli verrà consegnato, potrà registrare i valori biometrici ottenuti durante la partita (velocità raggiunte, calorie consumate, sprint) e creare dei ritagli video di 20 secondi che gli consentiranno di rivedere le proprie performances e condividerle sui social facebook o youtube!