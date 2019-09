FOTONOTIZIA - Cestino rifiuti a testa in giù da oltre un mese

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 8:54

Ignoranza e inciviltà saranno state le cause della sua "distruzione", così quel cestino dei rifiuti su corso Mazzini è finito a testa in giù. Problema atavico quello dell'inciviltà. Resta però da soffermarsi su un'altra vicenda: il fatto sarà accaduto almeno un mese fa e sembra quasi normale, allora, che all'inciviltà non ha fatto seguito una contromossa che sembrava abbastanza normale per restituire decoro su quel marciapiede. Ma possibile che per sostituire un cestino rotto debbano passare quattro settimane? Tra l'altro è proprio vicino la scuola Galluppi e lunedì riaprono le scuole, almeno toglierlo per evitare che qualche bambino si faccia male ci sembra opportuno. E' passato un mese, per risolvere il "problema" (definiamolo così) bastano due minuti. E intanto il decoro urbano chiede umilmente rispetto.