VIDEONOTIZIA - Montepaone, i cinghiali vanno al mare

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 9:17

Per molti l'estate è finita, ma per i cinghiali no. Anzi, forse approfittando della calma mattutina e della partenza di moltissimi turisti, eccoli in un video mentre si godono il mare in assoluta tranquillità. Questa mattina a Montepaone, zona lido Magna Grecia, sono stati filmati da un nostro lettore (che ringraziamo per la segnalazione) mentre facevano il bagnetto. Ironia a parte, è ormai risaputo che il problema cinghiali in Calabria è un vero e proprio grido d'allarme per i disagi che creano alla circolazione delle auto con relative cause di incidenti anche molto gravi. E' abbastanza normale, dunque, che quei cinghiali questa mattina hanno fatto un percorso abbastanza trafficato per arrivare al mare e creare potenziali problemi ad auto e pedoni. Del resto se ci fossero stati bagnanti non sarebbero stati proprio tranquilli alla vista di un gruppo di cinghiali in spiaggia.