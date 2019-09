Giovanni Paolo II a Catanzaro, Alfonsina Trapasso ricorda Cristina

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 9:34

A distanza di trentacinque anni, il ricordo della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II a Catanzaro mi commuove. Ringrazio Sergio Dragone per avere ricordato, nel suo bel pezzo sui retroscena dell’evento, le persone che collaborarono con lui in quell’occasione. E’ stata una delle più belle e importanti esperienze professionali che ho vissuto all’interno del Comune, prima di affrontare la sfida dell’imprenditoria privata. Mi è servita molto per affinare certe capacità organizzative e manageriali che poi mi hanno permesso di fare crescere la Chronos. Sergio ha però dimenticato – ma dopo tanti anni era fisiologico – una delle “ragazze” di quel dream team che curò ogni aspetto della visita del Santo Padre. Si tratta di Cristina Giacobbe che oggi non è più con noi. Era una donna capace e vitale che manca a tutti noi. Ora che è più vicina di noi a San Giovanni Paolo II le invio, anche a nome di Sergio e di tutti coloro che hanno lavorato con lei, un pensiero commosso e affettuoso.

Alfonsina Trapasso