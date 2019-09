CRONACA

Corso Mazzini, 14 mesi non bastano per sostituire un lampione

Venerdì 13 Settembre 2019 - 10:2

Il 2 luglio del 2018, quindi più di un anno fa, su corso Mazzini un anziano signore perdeva il controllo dell'auto e andava a sbattere contro un palo della luce. Per fortuna nulla di grave, solo qualche danno alla sua utilitaria e seri danni al lampione. Bene, 14 mesi dopo la "lanterna moderna" del centro storico non è ancora stata sostituita. Il prima e il dopo sono davvero imbarazzanti per una città capoluogo che non riesce a sostituire un lampione in un arco di tempo così lungo. E il decoro urbano ringrazia ancora.