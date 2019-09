Atletica, il catanzarese Scarfone sul podio anche a Jesolo

SPORT

Venerdì 13 Settembre 2019 - 12:51

Toccata e fuga ma di qualità per Alfonso Scarfone il mezzofondista catanzarese tesserato con la Fiamma Atletica già plurimedagliato ai recenti giochi europei Master di Torino che nei giorni scorsi si è cimentato ai campionati continentali di atletica che si sono svolti a Jesolo. L'atleta M45, nonostante qualche problema fisico o nonostante avesse alle spalle il picco di forma programmato per le competizioni torinesi, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nei 3000 siepi al termine di una gara di livello tecnico e cronometrico importante.

Una performance in rimonta quella di Scarfone, che per impegni di lavoro aveva ridotto la trasferta in Nord est Italia rinunciando cosi a giocarsi una medaglia nel doppio giro di pista e decidendo di puntare solo sui 3000 siepi.

A metà gara Scarfone si trovava nelle posizioni di rincalzo con lo spagnolo Casals e il francese Backadem a giocarsi, una cinquantina di metri più avanti, il podio dietro a due irraggiungibili Lucio Giuliana (Italia) e Andri Ulidowski (Polonia) che poi avrebbero conquistato oro e argento.

Il sorpasso decisivo ai danni del francese a 800 metri dalla conclusione. Per Scarfone, che con 11 minuti e 2 secondi ha stabilito un nuovo record regionale migliorando di 25 secondi il suo precedente primato e che nel giro di un anno ha migliorato di circa un minuto il suo personale sulla distanza, si è trattato del 28esimo alloro nazionale o internazionale in carriera. Un traguardo ancora più importante se si pensa che queste medaglie sono state conquistate, e questo una rarità nel panorama master nazionale, in quattro diverse specialità. In basso le ultime fasi della gara di Jesolo e la premiazione di Scarfone.

Roberto Tolomeo