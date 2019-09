CRONACA

Donne in politica, l'assessore Lobello tra i selezionati per Beirut

Scelti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per partecipare all' "Engagement of Women in Politics and Entrepreneurship"

Venerdì 13 Settembre 2019 - 12:47

C'è, anche, l'assessore comunale Alessandra Lobello tra i 25 selezionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per partecipare all' "Engagement of Women in Politics and Entrepreneurship" a Beirut dal 23 al 28 settembre. Il componente della giunta Abramo parteciperà ad un workshop e a dei percorsi formativi sul ruolo delle donne in politica.

Il seminario è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con l'Agenzia nazionale del Regno Unito e il Centro Risorse SALTO Euromed nell’ambito del Partenariato Strategico youth@work, incentrato sull'occupabilità e l'imprenditorialità dei giovani, e finanziato dalle Attività di Cooperazione Transnazionale (TCA) del Programma Erasmus+: Gioventù. Tra gli obiettivi della Ue c'è, sicuramente, quello di formare la classe dirigente, soprattutto, nelle categorie statisticamente meno presenti in politica: donne e giovani. E la figura di Alessandra Lobello risponde, senza dubbio, ad entrambe la categorie. Donna, classe '90, è impegnata in politica già da molto tempo.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Alessia Burdino