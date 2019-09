Corsa più nuoto: quarto anno per l'Aquathlon Città di Catanzaro

SPORT

Appuntamento fissato per domenica prossima in località Giovino. Organizzazione Run for Catanzarto

Venerdì 13 Settembre 2019 - 13:16

Anno quarto per l'Aquathlon città di Catanzaro competizione mista di corsa e nuoto che domenica prossima animerà il lungomare in località Giovino. Iscrizioni ancora aperte e lo saranno anche sino a un paio d'ore prima delle gare che si terranno domenica prossima. Lo svolgimento dell'evento organizzato dalla società sportiva Run for Catanzaro, è il medesimo delle precedenti edizioni. I partecipanti, tesserati o non tesserati purchè provvisti di certificato medico, senza soluzione di continuità si cimenteranno in 1200 metri di corsa, mezzo chilometro a nuoto nello specchio di acqua antistante il Lido del Sole e un ulteriore chilometro e 200 metri di running a concludere. L'Asd presieduta da Francesco Benefico per l'organizzazione si avvarrà della collaborazione di Atlas Triathlon Cosenza, Scolacium Kayak, Fipsas Calabria il tutto sotto l'egida della Csain e Federazione Triathlon. Previste gare di staffetta su distanza lunga e competizione più brevi (una sola frazione a nuoto e una corsa per poche centinaai di metri) riservate ai bambini. Appuntamento fissato per domenica prossima 15 settembre. Start delle gare alle 17, ritrovo a Giovino un'ora e mezza prima.

Rt