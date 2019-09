Movida a Lido, chiusi due locali e ritirate le licenze

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 12:53

di Giulia Zampina

Stessi proprietari, stesse circostanze, due ordinanze diverse. La numero 4 e la numero 5 del 12 settembre 2019 firmate dal settore Cultura e Turismo del Comune di Catanzaro pongono fine all’attività di pubblico spettacolo del Dalì Beach club e d Hamingway club. La circostanza scatenante che ha dato origine al provvedimento firmato dal Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, è stata una lite scatenatasi in uno dei due locali. Lite durante la quale uno dei giovani ha riportato lesioni personali.

Il personale della Questura, a seguito della nota inviata dai carabinieri del nucleo radiomobile, ha condotto ulteriori indagini, arrivando alla conclusione che quello non era né il primo né l’ultimo episodio critico per la sicurezza e l’ordine pubblico. Per questo motivo non solo è stata disposta la chiusura dei due locali, ma anche il ritiro delle licenze. Per l’episodio del 17 agosto, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria i proprietari dei locali e il responsabile del servizio di sicurezza