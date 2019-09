Incendio in lavanderia a gettoni. Intervento VigilFuoco e Carabinieri

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 14:41

Nessun intossicato, danni tutto sommato limitati e un po' di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Bausan nel quartiere Lido di Catanzaro. A causa di incendio è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ad andare a fuoco una asciugatrice di una lavanderia a gettoni . Sul posto una squadra dei pompieri di Sellia Marina con il supporto di una autobotte del Comando centrale che poco dopo le 14 ha immediatamente domato l'incendio, che non ha provocato feriti o intossicati, e ha messo in sicurezza la zona. I danni si limitano all'asciugatrice stessa e alla zona vicino alla stessa. Annerimento delle pareti interne del locale dovuto al fumo denso ma nessun danno alla struttura.

Sul posto anche i Carabinieri.

