Scioglimento Asp Catanzaro, Oliverio: alzare livello legalità

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 15:13

Il commissariamento dell'Asp di Catanzaro è un fatto grave e credo che bisogna alzare il livello della legalità e non avere esitazioni, assumendo tutte le iniziative necessarie a contrastare l'illegalità. Ho scritto e chiesto un incontro al ministro Speranza, che si è impegnato a metterlo in agenda già nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio, a Cosenza, a margine dell'assemblea degli industriali cosentini, commentando la notizia dello scioglimento, da parte del Consiglio dei ministri, dell'Asp di Catanzaro per condizionamenti mafiosi. (ANSA).