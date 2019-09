FOTONOTIZIA-Quel guard rail indigesto tra pensilina e bus

CRONACA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 16:47

Il problema non è nuovo ma questa semmai è una aggravante. Siamo in via Lucrezia della Valle, zona trafficata dove gli autobus transitano con una certa frequenza. Ma quando i bus ci sono, a volte sono le fermate a non essere all'altezza. Questa foto, circolata nelle ultime ore su Facebook è emblematica. Il guard rail tra la pensilina e la sede stradale rende difficile la vita agli "aspiranti" viaggiatori che non appena vedono arrivare il loro pullman devono improvvisarsi saltatori per raggiungere il mezzo. Scoraggiante. Soprattutto per una persona anziano o per chi, per un motivo qualunque, ha qualche problema di movimento. Possibile non ci sia una soluzione?