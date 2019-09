Verso la Sicula: arriva il momento delle scelte per il Catanzaro

SPORT

Venerdì 13 Settembre 2019 - 20:0

Nell'ultimo incrocio al "Ceravolo" tra Catanzaro e Sicula Leonzio fu proprio una sua zampata, a dieci minuti dalla fine, a chiudere definitivamente i giochi e a consegnare tre punti fondamentali nella corsa al podio alla banda Auteri; da lui si ripartirà anche domenica per la gara numero sei tra giallorossi e leoni bianconeri sui tre colli. D'altronde, quando Manuel Fischnaller ingrana, si fa davvero fatica a trattenerlo in panchina: l'inizio con il botto a Bisceglie, poi la conferma a Monopoli, lo segnalano in crescendo dal punto di vista della condizione e proprio per questo Auteri non se ne priverà schierandolo nuovamente dal primo minuto per tentare di scardinare la difesa dei siciliani. Surplus di tecnica ed imprevedibilità davanti con il bolzanino; ad accentuare anche il livello di velocità ci penserà l'altro asso del periodo, il senegalese Kanoute, "man of the match" una settimana fa in Puglia con la stoccata vincente del "Veneziani", anche lui pedina non facilmente replicabile nello scacchiere tattico auteriano.

Due maglie su tre in attacco possono dirsi dunque assegnate già prima della vigilia: per la mattonella di centro, invece, è facile che si opti per la staffetta tra Nicastro e Bianchimano, con quest'ultimo alla ricerca di minutaggio per trovare anche la migliore condizione.

Il resto dell'ossatura titolare, per il Catanzaro, dovrebbe rimanere più o meno in linea con quanto visto nelle precedenti giornate: l'unico vero dubbio riguarda la catena mancina con un poker di scelte a centrocampo (Casoli, Favalli, Pinna o Nicoletti) ancora tutto da valutare e l'ipotesi Quaranta in difesa che potrebbe comportare lo spostamento di Martinelli al centro. Domani pomeriggio le prove generali segrete e senza appello al "Ceravolo"; domenica l'esame numero quattro dall'avvio del torneo con si spera la stessa cornice di pubblico ammirata all'esordio contro il Teramo.

E a proposito di tifo e spalti, pare viaggiare la prevendita: 1.237 i tagliandi ad oggi staccati per un totale di presenze – abbonati compresi – pari per ora a 3.634.