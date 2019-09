Sanità, Sposato (Cgil): non si risana settore su pelle dei lavoratori

SANITA' E SALUTE

Sabato 14 Settembre 2019 - 8:14

"Non si può risanare la sanità in Calabria sulla pelle dei lavoratori, come sta avvenendo per i lavoratori del Pugliese-Ciaccio e come presumibilmente accadrà per tutte le numerose vertenze aperte. Noi non ci stiamo. Il Commissario Cotticelli proceda con i tagli agli sprechi, con la internalizzazione degli appalti e delle forniture che costano il doppio e convochi un tavolo con le parti sociali per il fabbisogno dell'intero sistema sanitario, sbloccando le assunzioni necessarie. Serve un intervento immediato del Governo per l'emergenza sanitaria calabrese e per mettere in legalità l'intero sistema". Lo scrive il segretario della Cgil calabrese Angelo Sposato in un post pubblicato su Facebook. (ANSA).