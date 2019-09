Una-pedalata-per-regalare-un-sogno-ai-bambini-ricoverati

CRONACA

Sabato 14 Settembre 2019 - 8:39

L'obiettivo è lodevole: quello di raccogliere fondi per il progetto we will make your dream come true che vuole realizzare i sogni dei bnamnbini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale Pugliese-Ciaccio. Tutto il ricavato della non competitiva di ciclismo'Spedaliamo per un sogno'organizzata da Lions Club Catanzaro host e Rotary Club Catanzaro Distretto 2100 avrà questa destinazione.L'appuntamento è fissato per domani alle 10.30 nell'ex area Teti del quartiere Lido. Per saperne di più il numero di telefono è 3346184335