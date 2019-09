Città delle Scienze ambientali Taverna, mercoledì l'inaugurazione

POLITICA

Sabato 14 Settembre 2019 - 9:41

"Ieri, a seguito di avviso ufficiale ed istituzionale del comune di Taverna, si è annunciata finalmente l’inaugurazione della Città delle Scienze ambientali". Lo rende noto il Il gruppo di minoranza consiliare “Il futuro dalle origini”"Dopo ben quattro anni di iter amministrativo e burocratico ed altrettanti di attività realizzative, si materializza il più grande finanziamento della storia del Comune di Taverna ed uno dei progetti più importanti dell’intera programmazione comunitaria della nostra regione sull’asse del turismo e della cultura. Il 25 settembre si inizia a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia che, partendo da Taverna, siamo certi interesserà tutti quei territori che hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalla Comunità europea e dalla lungimirante classe politica regionale e provinciale di allora. Nel condividere questo storico momento con tutti coloro i quali hanno lottato per arrivare fin qui, dalla precedente amministrazione che progettò e fece finanziare l’opera all’attuale per aver portato a termine un appalto di non semplice realizzazione, auspichiamo vivamente che questa pietra miliare possa essere un catalizzatore di quell’agognato sviluppo territoriale per il territorio silano all’interno di quella strategia integrata di rilancio turistico tanto voluta dall’ex presidente della provincia

Wanda Ferro, capofila del PISL “Un ponte tra mare e montagna”, e dall’amministrazione regionale guidata dall’ex presidente on. Giuseppe Scopelliti, che attivò i bandi dei PISL con la delibera n.344 del 22 Luglio 2011.

Ci sarà modo e tempo per manifestare tutto il nostro riconoscimento a quelle persone che seppero concretizzare, in tempi stretti, una latente volontà della politica di cogliere quella grossa opportunità di riscatto sociale ed economico per la nostra terra, dagli amministratori comunali, provinciali e regionali, ai tecnici e responsabili del procedimento, ai responsabili di misura, a consulenti, a tutte quelle persone che con autentica professionalità e incommensurabile entusiasmo, contribuirono a realizzare quello che solo pochi anni fa era scritto nell’elenco dei sogni del nostro territorio, ed aggiungiamo, descritto da qualcuno come cattedrale nel deserto. Risulta, tuttavia, molto strano come un’opera collaudata il 31 marzo possa essere inaugurata solo nel mese di settembre, ad estate praticamente conclusa, e con modalità comunicative del tutte inadeguate all’importanza dell’evento.

Del resto nel mese di maggio il sindaco aveva dichiarato che le opere complementari del progetto erano ancora in corso di realizzazione, nonostante l’avvenuto collaudo e che nel mese di giugno tutto sarebbe stato concluso per avviare le attività dell’ecomuseo per l’estate. Perché inaugurare questa importantissima opera di mercoledì alle ore 12, praticamente in sordina rispetto all’attenzione che imponeva il momento? Auspichiamo che l’appuntamento di mercoledì 25 settembre non sia stato ridotto alle solite passerelle di vetrina e ai convegni pre-elettorali, e che dal 26 si possano iniziare a vedere i flussi di turisti tanto attesi sulla nostra Sila. Se così non fosse, sarebbe l’ennesima presa in giro nei confronti di un territorio che aspetta da anni questo momento.

Speriamo, invece, che il concessionario dell’opera, in sinergia con l’amministrazione comunale, possa attuare, fin dal giorno successivo, tutto il suo piano di

marketing e tutte le strategie gestionali offerte in fase di gara all’amministrazione comunale, ottemperando a tutti gli obblighi sottoscritti in sede di convenzione per dare inizio, con slancio, ad un viaggio prospettico verso il futuro. Noi saremo li a controllare ed a continuare a dare il nostro contributo perché la Città delle Scienze ambientali possa contribuire a scrivere una nuova pagina di storia della nostra terra, realizzando i tanti sogni e le tante aspettative che in essa sono stati riposti".