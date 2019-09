Centro ippico:'Torni ad ospitare concorsi e fanfara Carabinieri'-VIDEO

CRONACA

L'obiettivo di Michele Traversa presidente onorario del Parco Biodiversità. Ieri al via concorso nazionale. Abramo.'Riapertura provvisoria per restare in calendario'

Sabato 14 Settembre 2019 - 10:36

"L'obiettivo per il prossimo anno? Consentire a questo impianto di tornare ad ospitare gare nazionali e internazionali di equitazione a 5 e a 6 stelle pensando al primo grande evento di inagurazione del 2009, un concorso internazionale a cui parteciparono 180 cavalli e altrettanti cavalieri e far tornare la fanfara dei Carabinieri e i Carabinieri a cavallo per farli esibire in un carosello". Queste in sintesi le parole di Michele Traversa, presidente onorario del Parco della Biodiversità, a margine del concorso ippico nazionale con cui ha riaperto centro ippico valle dei Mulini di Catanzaro. "Si tratta di una riapertura provvisoria - ricorda anche il presidente della Provincia Sergio Abramo - avevamo l'esigenza di rientrare in calendario. Dal 20 settembre riprenderanno lavori importanti per permettere che in questa area si tornino ospitare eventi come avveniva prima'. Ecco le videodichiarazioni di Abramo e Traversa.