Guasto al centralino dei Vigili Urbani. Tecnici al lavoro

CRONACA

Sabato 14 Settembre 2019 - 10:35

Il Comando della polizia municipale rende noto che per un guasto alla linee telefoniche, per la cui riparazione sono impegnati tecnici dalla giornata di ieri, non è possibile al momento contattare il centralino. Chiunque componesse il numero 0961393911 avrebbe in risposta una voce registrata che comunica che 'Gli uffici sono chiusi'. I Vigili Urbani quindi invitano l'utenza in caso di necessità a rivolgersi alle altre forze dell'Ordine con le quali vi sono contatti diretti.