Planet Basket Catanzaro: Alfano resta team manager

Sabato 14 Settembre 2019 - 11:29

Giancarlo Alfano confermato team manager del Network Planet - si legge in una nota stampa- anche per la stagione 2019/20. L’ottimo lavoro da egli svolto lo scorso anno e l’altrettanto ottimo rapporto fiduciario instauratosi con la dirigenza hanno motivato quest’ultima a rinnovare, senza dubbio alcuno, l’incarico al team manager catanzarese, che va ad allungare la calabresita’ dei collaboratori del Network Planet. Alfano sarà affiancato da due validi collaboratori quali:

-Tonino Rizzo, addetto alle foresterie ed alla gestione dei pulmini per il trasporto degli atleti;

-Piero Mancuso, addetto alla custodia e manutenzione del Pala Pulera’.

Anche per loro, così come per lo Staff tecnico e l’Area fisica, si tratterà di un’annata impegnativa e complessa, tenuto conto del notevole numero di campionati che il Network giallorosso svolgerà e del consistente gruppo di atleti, tutti under 20, tranne Billy Fall, che in questa stagione è significativamente cresciuto, tanto che la società ha allestito una seconda foresteria, suddividendo i ragazzi per fasce di età. Va da se che per Alfano, Rizzo, Mancuso e per il direttore tecnico Tunno le problematiche sono aumentate, ma la loro professionalità, non disgiunta dalla passione e dall’ attaccamento ai colori sociali, saranno fattori vincenti per portare a compimento il lavoro assegnatogl"i.