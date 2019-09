La Regione e Catanzaro: martedì incontro pubblico con Oliverio

CRONACA

Sabato 14 Settembre 2019 - 14:47

Il presidente della Regione Mario Oliverio, ricandidatosi alla carica in vista delle prossime regionali, parteciperà martedì prossimo, a Catanzaro, ad una iniziativa pubblica sul tema "Per Catanzaro, per la Calabria". "L'occasione - è scritto in una nota degli organizzatori - sarà utile per sottolineare l'attenzione che la Giunta regionale ha avuto nei confronti della Città capoluogo. Nel corso della riunione, Oliverio illustrerà le ragioni per le quali questo lavoro deve essere portato a compimento ed esporrà ulteriori idee e proposte che contribuiranno ulteriormente allo sviluppo della Città e della Calabria". "All'iniziativa - conclude la nota - interverranno esponenti delle professioni, dell'Università, della cultura, del movimento sindacale, del mondo del lavoro e del Terzo Settore". (ANSA).