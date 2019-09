Cena in bianco 2019: suggestioni, musica e divertimento (FOTO E VIDEO)

MUSICA E SPETTACOLO

Sabato 14 Settembre 2019 - 12:5

Suggestiva. Divertente. Per molti versi emozionante. La Cena in bianco andata in scena ieri sera nel centro storico di Catanzaro è stata molto di più di un momento conviviale. Perché l'obiettivo dell'Associazione #daMargherita - che da qualche anno organizza l'evento - è quello di regalare alla città un momento di festa. Ma anche e soprattutto quello di riscoprire una Catanzaro diversa, dagli scorci incantevoli.

E ieri sera Largo Sant'Angelo era proprio così. Bello. Col valore aggiunto dei residenti, di ogni età, che hanno dato il loro contributo per far sì che tutto andasse bene. Come una signora sull'ottantina. Ha pulito le aiuole, ha aiutato a sistemare tavoli e sedie. E poi ha ballato con tutta la piazza. E chi se ne frega se non ha rispettato la regola del vestito bianco. Era felice ieri sera.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Come l'intera famiglia che dai balconi della propria casa non ha smesso un attimo di lasciarsi coinvolgere. Sventolando anche la bandiera giallorossa quando il dj - dopo l'esibizione di una jazz band che ha allietato la cena - ha fatto partire il tormentone "Freed from desire" tanto amato dai tifosi del Catanzaro. Allora non c'è che dire "grazie" ai ragazzi di #daMargherita capitanati da Roberto Rizza. Perché ci credono. E con l'aiuto di qualche sponsor - come Catanzaroinforma che ha sostenuto l'organizzazione della serata - riescono a regalare iniziative di aggregazione che sono molto più di una semplice festa.