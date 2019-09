Auto in transito va a fuoco. Paura ma nessun ferito sulla Ss 280

CRONACA

Il conducente si mette in salvo in tempo. Intervenuti vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia

Sabato 14 Settembre 2019 - 12:14

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina sulla SS280 direzione Lamezia Terme per l'incendio autovettura. Interessata dal rogo una Renault Megane in transito. A bordo il solo conducente che, accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore, accostava la vettura in una piazzola di sosta e richiedeva i soccorsi.La vettura completamente avvolta dalle fiamme è andata distrutta.Non si registrano danni a persone. Sul posto Anas e Polizia stradale per quanto di competenza.