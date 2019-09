Viola arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri

CRONACA

Sabato 14 Settembre 2019 - 14:26

Alla vista dei Carabinieri ha tentato frettolosamente di rientrare in casa ma questo ovviamente non è bastato a V.D. per evitare l'arresto. L'uomo, che si trovava in dentenzione domiciliare in viale Isonzo si trovava fuori dalla sua abitazione quando è stato individuato e prontamente bloccato nella serata di ieri dal Carabinieri della stazione di Santa Maria di Catanzaro guidata dal maresciallo Daniele Navarra. Questa mattina V.D, difeso dall'avvocato Sergio Luciano, si è visto convalidato l'arresto. Nessun ulteriore misura è stata adottata.

g.z.