Ancora vandalismo, rotti i marmi della fontanella di piazza Brindisi

CRONACA

Sabato 14 Settembre 2019 - 15:24

Hanno rotto una buona parte dei marmi che ricoprono la base della fontanella di piazza Brindisi e lo hanno fatto senza che nessuno se ne accorgesse. Ignoti hanno agito indisturbati, probabilmente a notte fonda, deturpando la piazza situata in una zona del quartiere marinaro di Catanzaro molto popolata.

E sui social è subito polemica, i residenti denunciano il gesto di inciviltà, sottolineando che atti del genere si stanno purtroppo verificano sempre con maggiore frequenza: tra schiamazzi notturni, parcheggi selvaggi, piazze usate dagli stessi residenti come parcheggio privato, zone del porto usate come discarica e beni pubblici deturpati il quartiere è in balia degli incivili e, al momento, nessun provvedimento per contrastarli, nonostante le denunce sui social e a mezzo stampa è stato preso a riguardo.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

MtR