SANITA' E SALUTE

Donare non è un'illusione: 'Polio plus', il progetto del Rotary

Sabato 14 Settembre 2019 - 16:25

Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli, nell’ambito del progetto internazionale Rotary Foundation “PolioPlus”, ha organizzato per venerdì 15 novembre 2019, uno spettacolo di beneficenza con il Mago Francesco. “La PolioPlus”, progetto del Rotary International per debellare la Poliomelite nel Mondo è una sfida lanciata ormai da più di 30 anni dalla Fondazione Rotary per debellare una delle cause primarie di morte infantile nel mondo.

Un progetto ambizioso che ha visto la luce nel lontano 1985 e che oggi si accinge a compiere gli ultimi, significativi, passi per un successo davvero straordinario I risultati fin qui ottenuti sono straordinari: dall’inizio del programma oltre 2 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino orale e 5 milioni di bambini hanno evitato la malattia grazie al programma di immunizzazione mondiale. Fino a qualche tempo fa oltre 1000 bambini morivano ogni giorno per aver contratto la polio; oggi invece, nei paesi ancora endemici, si registrano circa 1000 casi all’anno. Tanto è stato fatto e si è ormai vicini alla conclusione del programma “PolioPlus”, ma ci vuole un grande sforzo conclusivo per organizzare un evento che raccolga fondi per l’eradicazione totale della poliomelite.

E a questo proposito, il Rotary Club di Catanzaro Tre Colli, ha organizzato per venerdì 15 novembre alle ore 21,30 presso il Teatro Comunale di Catanzaro, uno spettacolo beneficenza con il Mago Francesco con la sua Comedy mental magic. Il Mago Francesco ha al suo attivo anni di spettacoli in giro per l’Italia nonché la recente partecipazione al programma televisivo Italia’s got talent. Il ricavato sarà devoluto a favore del programma “PolioPlus” ed all’associazione locale Onlus “Nati per amare” che si occupa del sostenimento alle famiglie indigenti e dell’aiuto economico per i bambini che hanno bisogno di viaggiare per essere operati in altre regioni.