Veraldi: Alla scuola D'Errico muri spaccati e fili elettrici pendenti

Sabato 14 Settembre 2019 - 17:32

'Alla Scuola D’Errico lunedì tutti in aula tra muri spaccati, ruggine, fili elettrici pendenti, infiltrazioni d’acqua, pavimentazione divelta. Insomma un esempio di cattiva scuola che esporrò a sua Eccellenza il Prefetto!' E' la pesante denuncia, corredata da diverse foto, di Stefano Veraldi del direttivo di Fare per Catanzaro attraverso un post pubblico sul suo profilo Facebook.

'La scuola ha il dovere di garantire agli allievi, oltre all’istruzione, sicurezza e tranquillità invece in questo caso a Catanzaro - scrive - diventa un luogo pericoloso e poco accogliente. Sicuramente qualche assessore preposto o qualche suo adepto, scriverà che, la mia è un’ulteriore “piccola polemica” e che i lavori sono stati già scadenzati nel crono-programma del libro dei sogni di un amministrazione superficiale che non perde però tempo a fare passerelle in giacca e cravatta senza capire che, ormai di queste cose la gente si è stufata e non ne ha più bisogno. C’è bisogno di fatti concreti - afferma ancora l'esponente di Fare per Catanzaro - di umiltà e di affrontare, senza giacca, senza drone, senza copiloti e “politici” improvvisati solo grazie al consenso clientelare i problemi in maniera efficace. Non basta un ordinario sfalcio per dimostrare di aver fatto qualcosa. Ricordate che i nostri figli, vivono un terzo della loro vita in strutture scolastiche, con tutte le conseguenze igienico-sanitarie e strutturali che ne potrebbero scaturire'.