Scuola, gli auguri del sindaco e presidente della Provincia Abramo

POLITICA

'In un momento storico caratterizzato dallo smarrimento dei valori, è fondamentale stringersi tutti attorno alla scuola intesa non solo come tempio della conoscenza, ma anche come luogo deputato alla formazione civica dei giovani cittadini'

Sabato 14 Settembre 2019 - 17:30

“Lunedì prossimo si riapriranno le porte delle nostre scuole dopo le vacanze estive. L’occasione è preziosa per rinnovare gli auguri più sentiti ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale Ata che insieme compongono una piccola grande comunità pronta ad affrontare ogni giorno la sfida dell’educazione e della formazione. Un pensiero particolare lo rivolgo ai più piccoli che per la prima volta siederanno tra i banchi, entrando a far parte del mondo della scuola quale perno centrale e fondamentale per l’educazione e la crescita delle nuove generazioni.

In un momento storico caratterizzato dallo smarrimento dei valori, è fondamentale stringersi tutti attorno alla scuola intesa non solo come tempio della conoscenza, ma anche come luogo deputato alla formazione civica dei giovani cittadini. Una funzione che deve essere sempre più riscoperta e sostenuta per alimentare, fin dalla tenera età, la cultura del bene comune, della legalità, della convivenza e dell’inclusione nel rispetto dell’altro. In tal senso, il rinnovamento della didattica, sempre più mirata verso esperienze innovative e all’avanguardia, può rappresentare un’autentica linfa vitale per aiutare i nostri studenti a sprigionare i propri talenti e la propria libertà creativa.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Sono tantissimi i giovani allievi che, grazie alla qualità dei nostri insegnanti e agli strumenti disponibili, si sono potuti mettere in mostra primeggiando in diverse ed importanti competizioni a livello nazionale e internazionale. Catanzaro e la Calabria devono ripartire da questi esempi d’eccellenza per costruire il loro futuro puntando sul merito, le competenze e le intelligenze.

Un obiettivo che le amministrazioni che ho l’onere di guidare, nonostante le ristrettezze economiche, cercano di sostenere puntando sul recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e non facendo mai mancare il proprio supporto. L’augurio per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare è quello di rafforzare lo spirito di condivisione e di collaborazione istituzionale fondamentale per venire incontro ai bisogni formativi dei nostri giovani, consapevoli che la scuola rappresenta il più importante investimento sociale e culturale di ogni territorio”. E' questo il messaggio di saluto per l'avvio del nuovo anno scolastico indirizzato dal sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo