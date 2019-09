Catanzaro, obiettivo continuità. Auteri: ‘Attenzione alta’

SPORT

Sabato 14 Settembre 2019 - 17:52

di Gianfranco Giovene

Obiettivo continuità: «imperativo ovvio» per il Catanzaro dopo i buoni risultati di questo avvio, raggiungibile solo attraverso una prestazione «adeguata e giusta» domani contro la Sicula Leonzio. Così la pensa Auteri, alla vigilia del match contro i siciliani che segnerà il ritorno al "Ceravolo" delle aquile dopo il doppio turno in trasferta tra Bisceglie e Monopoli. Vincere darebbe una spinta ulteriore ai giallorossi nel loro cammino in campionato e lancerebbe probabilmente un altro segnale alle avversarie dopo quelli già netti dell'esordio e di Monopoli.

«Quando si deve costruire una classifica la continuità è ovviamente fondamentale - ha detto il tecnico prima di dirigere la rifinitura - Giocare per vincere è quello che dobbiamo provare a fare coscienti comunque che per raggiungere il traguardo sarà necessario interpretare bene la gara». Perché in fondo, contro la Sicula, tutto sarà tranne che una partita semplice.

«I bianconeri sono un avversario pericoloso - ha aggiunto - consolidato già da qualche anno in questa categoria e ascrivibile di diritto alla categoria degli outsider. Hanno un'ottima società e tanti valori: le condizioni di attenzione da parte nostra dovranno per questo essere massimali». In settimana comunque pare si sia lavorato tanto e bene e il recupero di qualche pedina in più, specie in mediana, potrà aumentare le soluzioni. «La regola è il gruppo e le scelte le fa l'allenatore - ha tagliato corto il tecnico evitando di scendere nei dettagli su singoli e probabile formazione - Come sempre verrà premiato l'attaccamento e la voglia di raggiungere l'obiettivo: chi si dimostrerà dissociato da tutto questo non verrà ovviamente premiato. Di partite ce ne saranno tante considerata anche la Coppa Italia - ha aggiunto Auteri - lo spazio non mancherà e non ci saranno promozioni o bocciature definitive».

Applicazione al lavoro settimanale e motivazione in testa a tutto per orientare le scelte, quindi, già a partire dal match di domani pomeriggio che potrebbe vedere sugli spalti del “Ceravolo”, nuovamente, una ruggente cornice di pubblico. «I tifosi sono una spinta importantissima per pareggiare alcune situazioni che riguardano l'aspetto esterno - ha chiosato Auteri - Noi però dobbiamo essere sempre gli stessi ed incrementare con le nostre prestazioni il loro entusiasmo». Termometro del tifo che continua a salire nell’attesa: anche nel pomeriggio, con la squadra in campo per la rifinitura a porte chiuse, segnalate code ai botteghini.