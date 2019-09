Sport e ambiente, Pentone aderisce al Greentour

CRONACA

I cittadini si sono ritrovati per pulire l’ambiente e fare attività fisica

Domenica 15 Settembre 2019 - 9:48

Pentone aderisce al Greentour, l’iniziativa che arriva da Torino in collaborazione con Giannone Sport: in contemporanea con la città, oggi, domenica 15 settembre, dalle ore 8.30, i cittadini si sono ritrovati per pulire l’ambiente e fare attività fisica. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pentone, partecipano la Consulta giovanile di Pentone, la Pro Loco di Pentone, la Pro Loco di Catanzaro, servizio civile UNPLI (Unione Pro Loco) di Catanzaro, il gruppo Trekking di S.Elia. L’obiettivo dell’iniziativa torinese è sensibilizzare allo sport pulito e alla sostenibilità ambientale.

Con i fondi raccolti nel centro presilano, si vogliono piantare degli alberi di castagno, per ogni bimbo nato a Pentone. La quota di partecipazione (2 euro) comprende anche la maglietta Greentour, il singolo e il gruppo che raccoglieranno più plastica saranno premiati. Già quest’estate, c’era stata una prima fase del Greentour che era coincisa con una delle giornate ecologiche organizzate dall’Amministrazione comunale.