Embolia ed ipertensione polmonare, meeting internazionale a Catanzaro

Domenica 15 Settembre 2019 - 12:0

Si è tenuto venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019, a Catanzaro, il meeting scientifico dal titolo “Right Side of Heart Disease”, organizzato dal dott. Marco Vatrano, cardiologo interventista e responsabile dell’ambulatorio di diagnosi e cura delle Malattie del Circolo Polmonare della U.O. di Cardiologia – UTIC – Emodinamica dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio”, diretta dal dott. Francesco Cassadonte. L’evento ha visto la partecipazione dei maggiori esperti nazionali ed internazionali coinvolti nella gestione del paziente con embolia ed ipertensione polmonare, i rappresentanti delle istituzioni sanitarie regionali e le associazioni mediche. Il confronto scientifico è stato preceduto, nella mattina del 13 settembre, presso la Cittadella Regionale di Germaneto, da una tavola rotonda, coordinata dalla dott.ssa L. Rizzo, in cui è stato presentato il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) In Pronto Soccorso per sospetta Tromboembolia Polmonare”, approvato col Decreto del Commissario ad acta n. 122 dell’11 settembre 2019.

Il documento descrive il percorso intraospedaliero e di follow-up del paziente che accede al Pronto Soccorso (PS) con sospetto clinico di embolia polmonare e rappresenta oggi, per questa temibile malattia, un esempio modello di riorganizzazione della rete ospedaliera, fiore all’occhiello di una sanità regionale corredata da un’ampia offerta diagnostica e terapeutica, attenta e rispettosa delle risorse e dei bisogni dell’utenza. Sono seguiti i saluti delle diverse autorità intervenute come il Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Catanzaro dott. Vincenzo A. Ciconte, in qualità anche di presidente del Congresso insieme al dott. Cassadonte, il Direttore Generale del Dipartimento Tutela Salute della Regione Calabria dott. A. Belcastro, il Delegato alla Sanità dott. F. Pacenza, ed infine il Presidente Nazionale dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) dott. D. Gabrielli. Tutti hanno tenuto a sottolineare la necessità di migliorare la comprensione di queste gravi patologie e contribuire ad aiutare coloro che ne soffrono nella nostra regione, soprattutto grazie alla concreta possibilità oggi di poter utilizzare uno strumento di governo clinico specificatamente elaborato da un tavolo tecnico di esperti sapientemente coordinato dai referenti regionali dott. S. Petrillo e dott.ssa M. Nocera.

Ha poi introdotto i lavori scientifici il dott. Vatrano indicando l’embolia polmonare acuta come terza causa di morte cardiovascolare nei paesi industrializzati dopo l’infarto miocardico e lo stroke e descrivendo l’ipertensione arteriosa polmonare come una malattia rara e progressiva con impatto sfavorevole su sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti. Il dott. Vatrano, nel suo intervento iniziale, ha spiegato come il divario fra le linee guida e le molte domande ancora aperte sul monitoraggio e sul trattamento individuale resta il terreno sul quale sono chiamati a confrontarsi i professionisti di area cardiologica, pneumologica, reumatologica e di tutti coloro che sono impegnati nella cura di queste gravi patologie. Numerosi sono stati gli ospiti di prestigio intervenuti, come il Prof. A.M. D’Armini, il Prof. M. D’Alto, il dott. M. Palazzini, la dott.ssa L. Scelsi, il Prof. R. Badagliacca, il dott. M. Mulè, il Prof. Ferri che, insieme a tanti altri esperti, ciascuno con il proprio contributo scientifico, hanno dato grande lustro all’evento che si è concluso sabato 14 mattina con i ringraziamenti del dott. Vatrano a tutti i partecipanti per la calorosa presenza e la grande soddisfazione manifestata dalla comunità medica e dalle istituzioni verso i temi trattati.