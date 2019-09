Calcio Promozione: Giglio ne fa 3, Sporting Lido in paradiso

SPORT

Domenica 15 Settembre 2019 - 11:27

Esordio col botto per l'Asd Sporting Catanzaro Lido nel campionato di Promozione, conquistato solo 10 giorni fa a seguito dei ricorsi sui ripescaggi di categoria. La Gioiese ha fatto visita al Federale convinta di trovare una matricola da schiacchiare e invece ha trovato una formazione organizzata che ha dominato in lungo e in largo per 90 minuti grazie al gioco spettacolo di mister Patti che anche in Promozione riscuote successo. I giallorossi hanno macinato gioco ed occasioni e già nel primo tempo avrebbero potuto portarsi avanti se non fosse stato per poca cattiveria sotto porta. Poi però Giglio ha fatto quello che sa fare da anni: il bomber. Ne ha messi 3, uno più bello dell'altro mandando in estasi i tifosi e dirigenti che oggi vivono la Promozione come un sogno diventato realtà. E che bella realtà.