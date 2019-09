CRONACA

Domenica 15 Settembre 2019 - 10:48

Ci avete stancato. Non se ne può più. Gli atti vandalici di questi ultimi giorni non sembrano conoscere limite così, dopo l'oltraggio alle opere d'arte installate nel centro storico, piuttosto che le gomme squarciate nel quartiere Piterà , ora tocca alla statuetta di un'oca in un'aiuola del quartiere Lido che è stata mozzata durante la scorsa notte. Decoro, civiltà, rispetto della cosa comune: questi sconosciuti...