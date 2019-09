Concorso Letterario Massa, I posto per 'Le Indemoniate' di Primerano

ARTE E CULTURA

In questi giorni la Primerano è rientrata anche tra i Finalisti del Concorso letterario internazionale “”Terre di Liguria“ per il quale è prevista premiazione in ottobre a Porto Venere.

Domenica 15 Settembre 2019 - 14:2

È primo premio assoluto del Concorso Letterario Internazionale “MASSA CITTÀ FIABESCA DI MARE E DI MARMO” 2019 XII edizione, l’ultimo libro della scrittrice catanzarese e cardiologa Maria Primerano “Le Indemoniate" Racconti fantastici di Tommaso Campanella al cardinale Richelieu “ Tullio Pironti Editore. “

Libro più votato dalla giuria "come si legge nel verbale e che stravince tra una pletora di concorrenti, libro che non ha ancora un anno di età, essendo uscito nelle Feltrinelli d'Italia il 21 settembre dello scorso anno. Commossa la Primerano per questo nuovo successo, il dodicesimo dalla pubblicazione, tra cui 1 Premio assoluto Caravaggio al Premio Letterario Internazionale Argentario, primo Premio Romanzo storico al Premio Letterario Internazionale Lord Byron in Porto Venere, terzo Premio al Premio Letterario Internazionale Casentino in Poppi/ Arezzo, Premio della Giuria all'Internazionale di Sarzana, Premio della Critica per la prestigiosa Accademia del Concordi al Premio Letterario Internazionale Cibotto di Rovigo ..., che la vedrà premiata nella suggestiva e prestigiosa cornice del giardino di Villa Cutri in Massa. Un libro, LE INDEMONIATE, presentato al Salone di Torino e che registra più di 17.000 visitatori nella video intervista rilasciata dall'Autrice.