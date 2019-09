Regionali, nasce la lista di 'Amministratori' che sosterrà Oliverio

CRONACA

"Nel corso di questa legislatura regionale, con Mario Oliverio Presidente della Giunta regionale, i comuni e gli enti territoriali calabresi sono stati protagonisti nelle attività di programmazione degli investimenti". Lo scrivono in un comunicato i coordinatori della lista "Amministratori – Orgoglio Calabria" che palesemente sosterrà alle prossime regionali il presidente uscente Mario Oliverio.

"La piramide della spesa - sostengono - è stata capovolta e gli amministratori locali sono stati destinatari e soggetti attuatori di importanti risorse finanziarie, oltre sei miliardi di euro, in settori decisivi della vita economica e sociale delle nostra regione: il progetto scuole sicure, l’adeguamento antisismico degli edifici strategici, il sistema portuale regionale, il piano della depurazione e dei rifiuti, la difesa del suolo, l’illuminazione pubblica e l’efficientamento energetico, il programma di ripopolamento e valorizzazione dei borghi, la programmazione nelle zone interne, gli investimenti nei beni culturali e per l’animazione dei territori, i finanziamenti nel settore agro-alimentare.

Siamo in presenza di opere concrete: alcune terminate, altre in corso di realizzazione o di progettazione. Abbiamo vissuto una stagione nella quale l’accesso ai finanziamenti è stato oggetto di un’iter trasparente, svincolato dalla pratica della vicinanza o dell’appartenenza politica.

Questa esperienza non può disperdersi. Per questi motivi riteniamo che il progetto di costruzione di una “Regione dei Comuni”, oggetto della recente convention di Soverato, debba diventare una parte importante del programma per le prossime elezioni regionali e siamo orientati a che questa esperienza trovi una proiezione istituzionale partecipando direttamente alla prossime elezioni regionali a sostegno del programma e della candidatura di Mario Oliverio a Presidente della Regione Calabria.

Siamo orgogliosi di questa esperienza che, in alcuni settori, ha portato la Calabria ad essere un esempio in Italia e per questo lavoreremo nei prossimi giorni ad una lista denominata 'Amministratori – Orgoglio Calabria'.