Procedono-a-Sellia-lavori-installazione-impianto-di-videosorveglianza

CRONACA

Lunedì 16 Settembre 2019 - 9:25

Procedono a Sellia i lavori di installazione dell’impianto di videosorveglianza, realizzati grazie al progetto finanziato con il contributo del Ministero dell'Interno. Sono già attive le prime telecamere puntate sul Comune, sull'ex Campo Sportivo ed all'Area Ecologica. Gli interventi di installazione proseguiranno con il posizionamento di altre telecamere nel centro Storico ed alle Palazzine: già attivo il primo dei due lettori di targa.

“Stiamo per fare di Sellia un paese video sorvegliato e sicuro – afferma il sindaco Davide Zicchinella - Abbiamo installato anche delle foto trappole in zone dove delle persone incivili buttano rifiuti. Abbiamo già il primo repertorio fotografico e breve arriveranno le prime salatissime multe. Perché le telecamere saranno utilissime per rendere più sicuro il nostro Amato Borgo ma anche più pulito. Finalmente gli "sporcaccioni" non resteranno impuniti, così come i "topi d'appartamento". Lo dovevano ai nostri anziani per farli sentire meno soli ed indifesi. Lo dovevano alla bellezza del nostro paesaggio troppo spesso violato da comportamenti assurdi ed incivili. Lo dovevamo alle nostre giovani generazioni alle quali, nel nostro piccolo, dobbiamo lasciare in eredità un mondo, in questo caso nel nostro borgo, sempre più pulito ed integro”.