Controlli antidroga nelle scuole, presente il Questore (con video)

CRONACA

Lunedì 16 Settembre 2019 - 9:26

Primo giorno di scuola a Catanzaro e in tutta la Calabria e in uno degli istituti che abbiamo visitato questa mattina, l'Ipsia Ferraris di via Conti di Loritello, dove l'ingresso degli studenti e' stato preceduto dai controlli antidroga delle unità cinofile. Presenti sul posto anche il questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco, invitata a salutare gli studenti, e il dirigente del Commissariato di Lido Antonio Trotta.

a.c.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>