Marcia, Edoardo Alfieri è campione europeo

Lunedì 16 Settembre 2019 - 10:57

Edoardo Alfieri portacolori della Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido vince il titolo europeo di marcia sui 20 km col prestigioso tempo di 1 ora e 46 minuti arrivando in solitario al traguardo dopo aver sfiancato il secondo classificato il norvegese Fotland Arild vincitore della 5 km di marcia di questi europei svoltisi ad Eraclea a mare nel Veneto.

Tra Edoardo Alfieri ed il norvegese un distacco di oltre 6 minuti e mezzo. Al terzo posto per l’Italia giungeva Gallo Rosario ed al quarto Caldarelli Gabriele che insieme ad Alfieri conquistavano l’oro ed il titolo europeo a squadre. Doppia soddisfazione per l’atleta della società in riva al mare l’ Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido che in questa 20 km riusciva a vincere le due medaglie d’oro e salire da incontrastato campione sul tetto d’europa. E ritorna da Eraclea a mare con un bottino di 3 medaglie di oro e 2 argenti, un bottino che nessuno degli italiani ha vinto negli ultimi 15 anni. Ma è giusto ricordare la gara dei 20 Km : sin dalle prime battute di gara Alfieri Edoardo, Lopetuso Antonio ed il norvegese Fotland fanno da battistrada in un percorso di mt.1641 da ripetersi per 15 volte. Dopo 4 giri i due italiani hanno deciso di mollare il norvegese e cambiando il ritmo hanno viaggiato insieme per altri 4 giri.

Forte della sua preparazione Edoardo Alfieri che in mattinata aveva concordato la gara col suo tecnico e Presidente Santo Mineo, ha fatto tesoro dei consigli di come impostare l’altra parte di gara e dopo aver saggiato la forza del collega Lopetuso, ha capito che le gambe e la testa girava e poteva ottenere il sospirato oro europeo , il trionfo di una vita, ed allora ha cambiato ritmo concludendo la gara in solitario con oltre mt. 1500 di distacco sul norvegese che dopo la squalifica di Lopetuso andava a raggiungere il podio con un meritato argento. Bisogna ricordare il palmares di questi europei che hanno portato in trionfo il sessantatrenne Edoardo Alfieri : 5 settembre km.5 il fotofinish lo regola al 2 posto ed all’argento europeo per 26 centesimi.

Il primo il norvegese FOTLAND Arild vince l’oro infilando la testa col tempo di 25:00.34 mentre a lui è stato dato il tempo di 25:01.10. con miglioramento di 1 minuto e 36 secondi sul suo personale; 11 settembre km.10 di marcia su strada giungendo a 15 metri dall’amico-nemico di sempre LOPETUSO Antonio. Dopo 46 minuti ha concluso la sua gara ed è il nuovo Vice Campione d’Europa dei 10 Km con splendida medaglia d’argento ,un tempo prestigioso 46 minuti e 47 secondi. Si parla di 10 minuti in meno che questo Edordo Alfieri con tenacia scrupolosa, con una forza strepitosa ha raggiunto obiettivi a dir poco importanti.

E la favola continua con l’oro ed il titolo europeo per nazioni sulla distanza dei 10 km di marcia grazie alle performance di tre atleti italiani ALFIERI-LOPETUSO- DE MASIS che hanno distanziato la seconda nazione la Francia di bel 27 punti; 14 settembre Km.20 di marcia arriva il doppio oro individuale ed a squadre.E’ il trionfo per l’Italia ed il suo personale.E’ il trionfo per un calabrese e catanzarese d’oc che sa soffrire e dare giusto impulso e giusta motivazione e grandi sacrifici per andare lontano. E per raggiungere certi obiettivi bisogna trovare dei coraggiosi operatori economici che gli possono dare un loro apporto importante. Oggi l’ultima gara sarà il 20 ottobre a Grottammare; nel 2020 7 gare in italia tra campionati su strada,su pista ed indoor. Poi i campionati mondiali a luglio a Toronto in Canada e gli europei a Parigi a fine agosto. Tutta la società Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido lo festeggierà nei prossimi giorni con le autorità sportive,civili e sociali competenti….Bisogna conoscere bene l’autore di queste imprese nella disciplina difficilissima del tacco e punta, appunto la marcia.