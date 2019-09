CRONACA

FOTONOTIZIA - La discarica a cielo aperto in via Vincenzo D'Amato

Qualcuno decide abitualmente di buttare i rifiuti per strada

Lunedì 16 Settembre 2019 - 11:43

Una discarica a cielo aperto che non conosce fine. Figlia dell'inciviltà di qualche cittadino che, incurante di ogni regola sui conferimenti dei rifiuti, decide di gettare qualunque cosa in via Vincenzo D'Amato nei pressi di Porta Marina. I residenti che ci segnalano la notizia correlata da foto sottolineano che "anche il giorno dopo il ritiro della spazzatura da parte della ditta autorizzata, la situazione di degrado persiste perchè l'inciviltà persevera".