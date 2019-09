FarePerCatanzaro, FI non può intestarsi meriti di trasparenza

CRONACA

Lunedì 16 Settembre 2019 - 11:16

Si inasprisce il dibattito tra esponenti e gruppi che occupano i seggi in Consiglio comunale dopo l’apparente armistizio stipulato all’esito delle votazioni d’aula di giovedì scorso, quando la proposta di delibera sulle norme prescrittive nelle aree di Giovino e Germaneto, in funzione del Piano Casa, è stata approvata con due sole astensioni e nessuno voto contrario. Tutti soddisfatti, escluso il consigliere Pisano di Officine del Sud primo firmatario di un emendamento di maggioranza non accolto e per questo non partecipante al voto finale. Dopo una nota del gruppo consiliare di Forza Italia in cui l’approvazione veniva definita «il risultato importante che Forza Italia e il centrodestra al Comune hanno portato avanti in tutti questi mesi», si registra una presa di posizione del gruppo di minoranza Fare per Catanzaro al quale, a sua volta pare di «aver favorito, grazie anche al determinante apporto del dirigente del Settore Comunale Edilizia, Giovanni Laganà, una fondamentale azione di trasparenza e legalità».

In controtendenza, afferma #Fare, rispetto al dirigente dell’Urbanistica Giuseppe Lonetti «che con l'avallo dell’assessore al ramo Modestina Migliaccio aveva provato a scavalcare l'assise, di fatto sostituendosi all'organismo in cui trovano posto i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti». Il gruppo emanazione del consigliere Sergio Costanzo non trova plausibile l’intestarsi di meriti da parte di Forza Italia cittadina. Per farlo legittimamente dovrebbe «preliminarmente chiarire una serie di questioni chiave». Quali? Sarebbe il caso, sostiene Fare per Catanzaro, che «Forza Italia spiegasse il motivo per cui in passato ha cercato di ostacolare in tutti i modi l'approvazione in Aula della pratica originaria sul Piano Casa, tentando di impedire addirittura la convocazione del Consiglio sotto l'allora presidenza di Ivan Cardamone. Convocato invece successivamente soltanto in virtù delle battaglie condotte dalla minoranza e al provvidenziale intervento del Prefetto. Ma c'è di più: dopo la “forzata fissazione” della seduta, perché i consiglieri azzurri disertarono il civico consesso ad eccezione di Cardamone? Un presidente, quest'ultimo, con ogni probabilità presente in ragione del ruolo istituzionale ricoperto e comunque astenutosi in occasione della votazione su tale delicato punto».

E, ancora, nel ricordare come il dirigente all’Urbanistica «presentò all'attenzione dell'assemblea una delibera incompleta e senza perimetrazione», ci si dovrebbe interrogare «sulla stranezza di una perimetrazione riproposta solo 17 mesi dopo la partenza dell'iter formativo, per giunta nel periodo estivo allorché l’attività politica è meno fervente, attraverso una determina dirigenziale che configurava di fatto una surroga del Consiglio. Chi si voleva favorire? Qual è la ragione per cui poi si è bloccato tutto e la delibera è approdata giovedì scorso in assemblea con palese ritardo?». Il gruppo di #Fare accenna poi a una serie di esposti presentati in Procura a sua cura, annunciando il relativo avvio di indagini. Ultimi due quesiti suggeriti dal movimento di Costanzo: «Come mai capigruppo e consiglieri di centrodestra, di solito molto loquaci sulla stampa e soprattutto in Aula, a tal punto di evitare le dirette web, stavolta hanno optato per la scena muta malgrado i reiterati e veementi attacchi delle opposizioni? Ed infine: perché il resto della maggioranza, non allineata alle posizioni di Forza Italia, aveva in modo compatto presentato un emendamento sulla pratica, sfiduciando così uno dei componenti forzista della Giunta?» «La questione - conclude la nota di #Fare - è seria perché attiene alla sfera della legalità, della trasparenza (quella vera) delle istituzioni e al sentimento di correttezza che ogni buon amministratore dovrebbe provare quale rappresentante del popolo. Attendiamo fiducioso che si faccia chiarezza».