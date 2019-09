Concorsi Comune Catanzaro: domani il via: 6300 domande per 24 posti

CRONACA

Lunedì 16 Settembre 2019 - 12:30

Oltre 6.300 aspiranti per 24 posti: sono questi i numeri che caratterizzano il concorso indetto dal Comune di Catanzaro per l'assunzione, a tempo indeterminato e part time al 50%, di 14 istruttori amministrativi e di 10 istruttori contabili, concorso in programma a partire da domani. Da martedì 17 settembre fino a venerdì prossimo, 20 settembre, infatti, si svolgeranno le prove preselettive del concorso, per il quale hanno presentato domanda di partecipazione complessivamente 6.330 candidati: per la precisione, 4.738 candidati per i 14 posti per istruttore amministrativo e 1.592 per i 10 posti di istruttore contabile. Un numero evidentemente alto, a conferma del fatto che l’emergenza occupazionale resta quella più avvertita nella realtà del Mezzogiorno e la ricerca di un lavoro stabile e duraturo è l’obiettivo prioritario di tantissime persone, giovani e meno giovani: i candidati alla selezione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo, infatti, provengono da tutta la Calabria, ma non mancano aspiranti di altre regioni.

Da mesi la macchina organizzativa del Comune di Catanzaro, particolarmente complessa, è al lavoro per allestire le prove preselettive, che si terranno presso l'”Auditorium Casalinuovo” con la suddivisione in vari turni: all'interno della struttura potranno accedere solo i candidati, previa identificazione e verifica del possesso dei requisiti e dei documenti richiesti. Le prove preselettive in calendario domani fino a venerdì 20 settembre sono strutturate in quiz a risposta multipla: i candidati avranno a disposizione 30 minuti per rispondere. A sovrintendere alle operazioni, che prevedono vari sorteggi di quesiti e buste in modo da garantire la massima trasparenza, ci sarà una commissione insediata ad hoc. Al termine delle prove preselettive saranno ammessi alla successiva prova scritta i primi 140 candidati classificati con il punteggio più alto per quanto riguarda il profilo di istruttorie amministrativo, e i primi 100 candidati classificati con il punteggio più alto per quanto riguarda il profilo di istruttorie contabile.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

«Oltre seimila istanze di partecipazione - dice all'Agi l'assessore comunale al Personale, Danilo Russo - hanno richiesto un impegno straordinario da parte del nostro settore, che dispone di forze esigue, chiamate a svolgere un compito delicato e di alta responsabilità in tutta la fase prodromica allo svolgimento delle selezioni. L’aver affidato a una ditta specializzata le procedure di iscrizione, tramite una piattaforma online, e di preselezione, inoltre, ha consentito - prosegue - i semplificare l’iter e ridurre i tempi che, altrimenti, sarebbero stati ancora più lunghi»