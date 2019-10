CRONACA

Al via 'Monitor': la nuova trasmissione di Catanzaroinforma

Parte oggi alle ore 15.30 e come primo tema affronterà la realizzazione del progetto di Catanzaro città universitaria. In studio Davide Lamanna. L'altra storica trasmissione del giornale 'A tu per tu' sarà condotta da Raffaele Nisticò