MUSICA E SPETTACOLO

Per lettori Catanzaroinforma ancora 30 biglietti anteprima film Siani

Omaggio riservato ad altri 30 nostri lettori che potranno aggiudicarsi un invito valido per due persone per questo straordinario evento. Dopo i primi 50 fortunati, che in coppia assisteranno all'anteprima, altri nostri lettori potranno partecipare all'anteprima del film di Alessandro Siani 'Il giorno più bello del mondo'