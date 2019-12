CRONACA

Il procuratore di Catanzaro, all'auditorium Casalinuovo insieme ad Antonio Nicaso per presentare il libro "La rete degli invisibili", suona la sveglia per magistratura, forze dell'ordine, scuola e politica: "Bisogna fare di più" e ribadisce le critiche all'Europa "non attrezzata per contrastare i clan"