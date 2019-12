CRONACA

Il cordoglio di Legacoop Calabria per la scomparsa di Maurizio Ferrara

Anche i vertici di Legacoop Calabria esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del segretario della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, avvenuta lunedì scorso: “Siamo costernati per la prematura scomparsa di Maurizio Ferrara. Con la sua serietà e con modi affabili ha accompagnato per anni Associazioni e imprese. Legacoop Calabria esprime la propria vicinanza alla famiglia”.