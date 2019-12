CRONACA

Notte S.Silvestro, ordinanza di divieto bevande in contenitore vetro

In base al dispositivo firmato dal sindaco Sergio Abramo è fatto divieto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e di attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari