POLITICA

Caso 'impresentabili', FI: 'Non violano la Severino'

Vitali: 'Le persone in questione erano perfettamente candidabili in quanto si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio e non di una sentenza di condanna'. Diverse invece le indicazioni del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Antimafia