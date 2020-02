Regione, Abramo: “Catanzaro ha sei consiglieri. Santelli ne tenga conto per Giunta

“É significativo il fatto che la città di Catanzaro, per la prima volta nella sua storia, abbia espresso ben sei consiglieri regionali, quattro di maggioranza e due di opposizione, che rappresentano il 20 per cento

dell’intera Assemblea regionale. E questo quando la popolazione della città costituisce solamente il 5 per cento di quella Calabria

Lo afferma, in una dichiarazione riportata dall’Ansa, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

“Mi sembra un ottimo segnale – aggiunge Abramo – per la città capoluogo di cui la presidente Santelli non potrà non tenere conto per le scelte che si appresta a fare riguardo la composizione della Giunta”.