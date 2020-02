Stanziamento di 47 milioni per strade, D’Ippolito: ‘Ottima notizia”

“È una notizia importante per la sicurezza degli italiani quella delle nuove risorse per 995 milioni di euro dal 2020 al 2024, destinati dal ministero delle Infrastrutture a lavori straordinari lungo le strade provinciali italiane.

Per la regione Calabria lo stanziamento ammonta a quasi 47 milioni. Grazie all’impegno del viceministro Giancarlo Cancelleri, i fondi saranno ripartiti in base a criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto al dissesto idrogeologico. Finalmente si utilizzano le risorse con intelligenza e nell’interesse esclusivo dei cittadini, programmando la spesa e dando priorità alla sicurezza di chi circola lungo la nostra rete viaria”.

Lo afferma il deputato Giuseppe d’Ippolito, del Movimento 5 Stelle, che precisa: «Della cifra totale messa a disposizione, alla Calabria andranno 2,81 milioni per il 2020, 5,15 milioni per il 2021, 12,88 milioni per il 2022, 12,88 milioni per il 2023 e il 12,88 milioni per il 2024».