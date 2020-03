Coronavirus: Consiglio regionale di lunedì a porte chiuse

di Raffaele Nisticò

Si terrà a porte chiuse la seduta inaugurale della XI legislatura regionale, convocata a Palazzo Campanella di Reggio Calabria per le 11 di lunedì 9 marzo 2020. La decisione è stata presa in ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri per contenere la diffusione virale in atto. Questo l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale:

«Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e il Dpcm del 4 marzo 2020 con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 sull’intero territorio nazionale si legge la nota – atteso quanto recato al punto 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 1/2020 con la quale le pubbliche amministrazione sono invitate a privilegiare modalità di svolgimento degli eventi aggregativi tali da assicurare un adeguato distanziamento tra le persone che vi prendono parte; con la presente, si comunica che al fine di evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta del Consiglio regionale, convocata per le ore 11.00 di lunedì 9 marzo con eventuale prosecuzione al giorno successivo, si terrà a porte chiuse e pertanto l’accesso all’Aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai consiglieri regionali ed al personale degli uffici competenti. La pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la diretta telematica, reperibile sulla home page del sito istituzionale».

L’ordine del giorno dei lavori, non procrastinabili per via della scadenza dei termini di convocazione dopo la proclamazione degli eletti, prevede l’elezione del Presidente del Consiglio, dei due vicepresidenti e dei due consiglieri segretari questori.